João Neves a pleuré à son départ de Benfica pour le PSG

Tout juste recruté par le Paris Saint-Germain, le milieu portugais João Neves (19 ans) sera l’une des nouvelles armes à disposition de Luis Enrique pour la saison prochaine. L’international lusitanien en a profité pour s’exprimer sur son départ de Benfica dans un entretien pour le club portugais. Et il en a profité pour dire que cela lui avait arraché quelques larmes : «le président et moi avons un peu pleuré. Ni moi ni ma famille n’avons jamais appelé qui que ce soit pour forcer mon départ, ni pour tout autre type de problème lié à la volonté de João Neves de partir. Même Benfica ne voulait pas que je parte.»

«J’ai parlé plusieurs fois au président, nous avions toujours la même opinion. Cela n’a pas été facile pour le président. Lors des rencontres que j’ai eues avec lui, il était très ému, car il s’agissait de moi. Quand nous nous sommes mis d’accord sur le moment où je partirais, il a en quelque sorte montré une petite larme, et moi aussi, nous avons tous les deux un peu pleuré. Mais comme je l’ai dit, c’était bien pour le club. Il n’y a rien au-dessus du club, et je ne suis pas non plus au-dessus du club», a-t-il poursuivi.