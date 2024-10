Uruguay : le malaise Marcelo Bielsa enfle très sérieusement

En Uruguay, Luis Suárez (37 ans) est considéré comme l’une des idoles du pays. Alors forcément, quand l’ancien attaquant de Liverpool et du FC Barcelone prend la parole, tout le monde écoute. Vendredi, El Pistolero, fraîchement retraité, a vidé son sac au sujet de Marcelo Bielsa, actuel sélectionneur de la Celeste. « Il y a eu des situations qui se sont produites à la Copa América et qui m’ont fait mal, et dont je n’ai pas parlé pour le bien du groupe. Cela va continuer à se produire. Les joueurs vont atteindre une limite et exploser. À la Copa América, certains joueurs m’ont dit : "Luis, je vais jouer la Copa América et ensuite, je ne jouerai plus." Cela signifie que nous nous approchons d’une situation difficile. Puis, on s’en remet et on revient parce qu’on aime son pays. Nous aimons tous représenter notre pays.»

Valverde confirme la version de Luis Suárez

Il a ensuite évoqué la personnalité particulière de l’ancien coach de l’OM. « Beaucoup de joueurs ont organisé une réunion (avec Bielsa, ndlr) pour demander à l’entraîneur de nous saluer au moins avec un bonjour. Il n’a même pas dit bonjour. J’ai eu une réunion de cinq minutes avec lui en tant que leader de l’équipe et à la fin, il n’a répondu que par un "merci beaucoup".» Le joueur de l’Inter Miami a aussi pointé du doigt le staff d’El Loco, qui surveille d’un peu trop près les joueurs. «Lors de ma dernière convocation, certains d’entre nous jouaient aux cartes et le staff de Bielsa se promenait autour de nous et nous regardait comme pour repérer quelqu’un qui jouait aux cartes. Je ne sais pas. Il y avait beaucoup de choses qui ont attiré mon attention.» Luis Suárez, qui a multiplié les anecdotes à son sujet, a clairement rhabillé Bielsa pour l’hiver et toutes les saisons.

D’ailleurs, son intervention fait depuis parler au pays. Ce lundi, Fede Valverde (26 ans) a été interrogé sur le sujet à son arrivée pour le rassemblement du mois d’octobre. «Ce que Luis a dit est tout à fait vrai. Il n’a jamais menti et n’a jamais dit des choses qui n’étaient pas vraies. Il n’a à aucun moment exagéré, il a dit les choses telles qu’elles sont. Pour ma part et comme tous les leaders, on se dit qu’il faut parler dans le vestiaire. Parlons entre nous en équipe, comme ce que nous avons toujours été et améliorons-nous. Nous avons toujours procédé de cette façon.» Concernant la prise de position de Suarez, qui a pris la liberté de parler publiquement de ce sujet, il a précisé : «c’est Luis Suárez, l’idole de tout l’Uruguay, et il peut faire ce qu’il veut».

Bielsa sur le départ ?

Du côté de la presse, on évoque aussi le malaise Bielsa. L’agence de presse uruguayenne, uy.press, a écrit à ce sujet : «après les critiques sévères de Luis Suárez à l’égard de la gestion de Marcelo Bielsa, ratifiées par Federico Valverde, des spéculations circulent en Uruguay sur le départ imminent de l’entraîneur argentin (…) Les déclarations de Suárez ont suscité un vif débat dans le pays, où la pression sur Bielsa s’est considérablement accrue. Selon des sources proches de la Fédération Uruguayenne de Football, son licenciement pourrait devenir officiel après la prochaine double date des éliminatoires (…) Dans ce contexte, l’avenir de Bielsa devient incertain et l’attention se porte sur les éventuels candidats qui pourraient le remplacer.»

Le média national a également confirmé les informations dévoilées par Luis Suárez, en précisant qu’il règne une atmosphère tendue au centre d’entraînement de la sélection uruguayenne et que les employés sont limités dans leurs interactions avec les joueurs. Pour uy.press, la situation de Bielsa, pointé du doigt par ses joueurs et critiqué par une partie des supporters et des médias, est très compliquée. Sa réaction est forcément attendue durant les prochains jours, lui qui va s’exprimer en conférence de presse avant les rencontres face au Pérou (12 octobre) et à l’Équateur (16 octobre). Deux matches qui seront déterminants pour son avenir. À moins qu’El Loco décide de claquer la porte avant. Il n’en serait pas à son premier coup…