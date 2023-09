AFC : Al-Ittihad ne fait qu’une bouchée de l’AGMK

Alors que les clubs européens lanceront la saison 2023-2024 de Ligue des Champions ce mardi, la version asiatique de la compétition a débuté ce lundi. Tandis qu’Al-Nassr lancera sa campagne demain et Al-Hilal un peu plus tard ce lundi soir, Al-Ittihad est entré en lice à 18h face au club ouzbek de l’AGMK. Et malgré l’absence de Jota et Karim Benzema, les coéquipiers de Ngolo Kanté et Abderrazak Hamed Allah l’ont facilement emporté à domicile. Haroune Camara, opportuniste dans la surface adverse, a parfaitement lancé les siens dès la 11e minute (1-0).

Quelques minutes plus tard, le show Romarinho s’est mis en place. Egalement au bon endroit au bon moment pour permettre aux siens de faire le break (2-0, 15e), le métronome brésilien s’est offert le doublé sur penalty juste avant la pause (3-0, 42e). De quoi donner un avantage définitif aux hommes de Nuno Espirito Santo qui n’ont pas tremblé au retour des vestiaires. Avec cette victoire, le champion d’Arabie saoudite en titre a parfaitement lancé son aventure continentale et ira en Iran début octobre pour défier le Sepahan SC dans ce groupe C abordable.