Les pépites de la Fabrica qui font déjà rêver le Real Madrid

Une année inoubliable. En 2022, le Real Madrid a remporté le doublé Liga-Ligue des Champions avec l’équipe professionnelle. Le Ballon d’Or est également revenu au sein de la Casa Blanca grâce à Karim Benzema. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont également décroché un autre titre décerné par l’Observatoire du football CIES. Dans sa lettre hebdomadaire publiée le 24 octobre dernier, consacrée aux clubs ayant formé le plus de footballeurs actifs dans les 31 ligues européennes puis dans le big-5, les Merengues se sont distingués. Septième au classement toutes ligues confondues (60 joueurs formés), le Real Madrid a été élu meilleur centre de formation parmi les 5 grands championnats européens (Liga, L1, Premier League, Serie A et Bundesliga).

Avec 43 joueurs évoluant au plus haut niveau, dont 5 au sein de la Casa Blanca, les Merengues trônent donc en tête, eux qui se sont toujours appuyés sur la formation tout en recrutant des stars et des pépites aux quatre coins du monde. Mais ils tiennent aussi à mettre en avant les talents made in Madrid. Et que les supporters se rassurent, la relève est déjà là. En effet, AS a dressé la liste des onze cracks de la Fabrica qui sont à suivre de très près. Chez les Juvenil A (U19), le gardien Ferran Quetglas (17 ans) est l’un des grands espoirs du club. International U18, le Majorquin était aussi ciblé par le Barça mais il a préféré dire oui au projet madrilène.

Des talents qui flambent déjà dans les catégories jeunes

En défense, Madrid fonde de grands espoirs sur le latéral gauche Youssef Enriquez, dit Yusi (17 ans, Juvenil B). International espagnol U18, le jeune homme d’origine marocaine a signé un premier contrat professionnel. Comme lui, Rafa Marin (20 ans), considéré comme le meilleur défenseur central du Castilla de Raul. Solide (1m91), très intelligent et propre dans le jeu, il est observé par Ancelotti et son staff. Mais pas seulement puisque des écuries espagnoles et étrangères sont sur le coup pour accueillir le joueur sous contrat jusqu’en 2024. Le défenseur central Edgar Pujol (18 ans, Castilla) ou encore les milieux Chema (18 ans, Juvenil), Manuel Ángel (18 ans, Juvenil A), Dani Mesonero (Juvenil B, 17 ans) et le grand espoir Paulo Iago (Cadet A et Juvenil B, 15 ans).

Enfin, l’attaque du Real Madrid a de beaux jours devant elle. Outre la pépite Endrick (16 ans), qui va arriver dans deux ans, les Espagnols couvent d’autres buteurs. Jaime Barroso (15 ans, Cadet A) est décrit par AS comme « un cauchemar pour les gardiens de but ». Auteur de 29 buts en 30 matches avec le Rayo Vallecano l’an dernier, cet élément puissant et efficace en est déjà à 13 en 8 apparitions dans la capitale. Formé au Betis, Álex Mora (14 ans, Cadet B) a été le meilleur buteur madrilène en Infantil A l’an dernier avec 34 buts. Cette année, il en est déjà à 9 en 10 matches en Cadet B. Encore plus jeune, Carlos Sánchez (Infantil B, 12 ans) est déjà surveillé de près. L’an dernier avec Getafe, il a marqué 60 buts. A Madrid, il en est déjà à 23 buts en 12 rencontres. Le Real Madrid prépare déjà l’avenir !