Bryan Nouvier cherche un nouveau club

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis quelques semaines et pour les joueurs, c'est l'occasion d'être à l'affût des propositions. C'est le cas de Bryan Nouvier, joueur français âgé de 25 ans formé au FC Metz. « J'ai fait un essai au CFR Cluj en Roumanie et ça a débouché sur un contrat de 3 ans. Je me suis fait ma place », nous raconte le gaucher qui peut évoluer sur les deux ailes. « Après, je suis allé à Sepsi (un autre club roumain, ndlr), ça s'est super bien passé. C'est ensuite que je suis allé en Pologne. Ça s'est moins bien passé. L'intégration était plus difficile, au niveau de la langue. J'ai pris des cours pour m'intégrer au maximum. Mais le coach m'a rarement permis d'enchaîner. »

Libre de tout contrat, Bryan Nouvier est ouvert à une nouvelle aventure sur la scène européenne. « Idéalement, je voudrais me rapprocher de la France, donc pourquoi pas la Belgique ou l'Allemagne, mais s'il n'y a pas de possibilités, il n'y a aucun problème à repartir en Roumanie et en Pologne », expose-t-il. Doté d'un bon pied gauche, avec un profil de passeur, Nouvier est aussi capable d'évoluer un cran plus bas dans l'entrejeu.