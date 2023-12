Mercato : les combines que prépare Newcastle avec l’Arabie saoudite

Newcastle vit une belle saison. Les Magpies sont encore en course pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions - ils devront cependant battre Milan et attendre un mauvais résultats du PSG - et réalisent surtout une belle première partie de saison en Premier League. La formation entraînée par Eddie Howe pointe à la septième place du classement du championnat anglais, avec un match de moins que beaucoup d’équipes classées devant.

Contrairement à ce qu’on pouvait penser, et même s’il y a tout de même eu des investisssements conséquents à l’image d’Alexander Isaak (70 M€) ou de Sandro Tonali (70 M€), Newcastle n’a pas fait n’importe quoi avec l’argent du PIF, le fonds souverain d’Arabie saoudite. Les dirigeants du club ont notamment misé sur des talents du championnat anglais, et ont recruté de façon plutôt cohérente et intelligente.

Exploiter les liens saoudiens

Et cet hiver, Newcastle pourrait bien utiliser sa relation avec le pays arabe pour se renforcer. C’est ce qu’explique Football Insider, qui affirme ainsi que les Magpies ont l’intention de faire venir plusieurs joueurs du championnat saoudien en janvier, principalement sous forme de prêt. Et ce, notamment parce que le fair-play financier commence à rattraper Newcastle, qui pourrait donc utiliser les prêts pour se renforcer.

Pour rappel, Newcastle a les mêmes propriétaires - le PIF - que les quatre cadors saoudiens, à savoir Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli. Les lois de la Premier League autoriseraient les Magpies à faire venir des joueurs de ces clubs sans contrainte. Ruben Neves, d’Al-Hilal, pourrait faire partie des joueurs ciblés, lui qui a une belle expérience en Angleterre avec les Wolves. Affaire(s) à suivre…