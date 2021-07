Tottenham dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison 2021/2022

Alors que la Premier League reprendra mi-août, les clubs du prestigieux championnat anglais profitent de leur préparation estivale pour présenter leurs nouvelles tenues. C'est le cas de Tottenham qui après avoir dévoilé son maillot domicile avant l'Euro 2020 vient tout juste de lancer son maillot extérieur qui va en surprendre plus d'un.

La suite après cette publicité

Le look étonnant et très coloré de ce maillot rend hommage aux artistes londoniens. C'est pourquoi on peut apercevoir ce tourbillon de couleurs accompagné par des contours noirs sur le col rond et la bordure des manches ainsi que par du jaune fluo sur les différents logos.

À noter que ce maillot, comme tous les autres confectionnés par Nike cet été, a été fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées dans le cadre de son opération « Move to Zero » (zéro carbone, zéro déchet). Un engagement partagé par Tottenham qui a été nommé club le plus écologique de la Premier League à la suite d’une étude menée par BBC Sport et le Sport Positive Summit.

Le nouveau maillot que porteront les coéquipiers de Son Heung-Min loin du Tottenham Hotspur Stadium est déjà disponible à la vente dans la boutique du club et de son équipementier.