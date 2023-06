PSG : le plan du clan Mbappé

La suite après cette publicité

Le plan est précis et clair. Dans la tête de Kylian Mbappé et dans son entourage, tout a été pensé et travaillé en amont, pour faire de la saison 2023-2024 sa dernière année au Paris Saint-Germain. Et ils pensaient probablement bien faire en envoyant tôt une lettre à la direction pour annoncer la décision de ne pas poursuivre l’aventure au-delà. Le chamboulement que cela génère n’est pas forcément bien compris par le clan Mbappé, qui pensait avoir tout cousu de fil blanc.

Avec par exemple la mise en place d’un documentaire sur sa dernière année au PSG. A l’image de ce que certains sportifs ont fait par le passé, de Michael Jordan à Antoine Griezmann, il avait été décidé de filmer les derniers mois du numéro 7 au sein du club de la capitale. Pour cela, Antoine Leroy, ancien directeur du programme Intérieur Sport sur Canal Plus, a été débauché. Il avait d’ores et déjà quitté son poste au sein de la chaîne cryptée. Des négociations sont même déjà menées avec différentes plateformes (Amazon, Netflix etc) pour la future diffusion.

Le Qatar décidé à le vendre

Comme cela a été relayé plus tôt dans la journée, ce qui était un secret de polichinelle dans le milieu du football, Fayza Lamari a monté sa structure de conseils. Elle travaille avec l’ancien journaliste de L’Equipe Bilel Ghazi depuis plusieurs mois, ce dernier étant régulièrement présent aux côtés de la famille Mbappé. Outre ce rôle de conseil pour représenter de jeunes joueurs professionnels, l’objectif serait également de produire des documentaires. Et quoi de mieux que de commencer par celui sur Kylian, point d’appui extraordinaire, même pour récupérer à l’avenir des joueurs dans la structure de la mère.

Le plan est donc tout tracé. Mais la réaction du Paris Saint-Germain, abrupte, pourrait tout changer. Car Nasser Al-Khelaïfi est véritablement remonté et semble décidé à vendre son international français. Tout l’état-major irait dans le même sens, et cela viendrait contrecarrer les objectifs du clan Mbappé, qui est conscient qu’un retournement de situation n’est pas à écarter.