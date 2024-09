La sortie médiatique forte de Nico Williams sur les offres du PSG et du FC Barcelone

Ce fut un des gros feuilletons de l’été. Après un Euro 2024 brillant avec la Roja, étant un des principaux artisans du sacre de la sélection ibérique, Nico Williams était convoité par plusieurs gros clubs. Parmi eux, le FC Barcelone, qui semblait le plus chaud dans ce dossier, mais aussi par le Paris Saint-Germain, où Luis Enrique est particulièrement fan de l’ailier basque. Des cadors anglais étaient aussi sur le coup.

Finalement, il a décidé de rester au sein de son club formateur pour une saison de plus. Après la rencontre perdue par son équipe face à l’Atlético de Madrid (1-0), il a pris la parole pour la première fois pour évoquer son avenir. « L’Athletic, c’est tout pour moi. J’ai eu des offres de clubs que beaucoup auraient accepté. Mais moi je suis heureux ici. C’est mon agent qui gère ça, moi j’ai décidé d’être ici une année de plus et je vais profiter des compétitions européennes », a d’abord déclaré le champion d’Europe à DAZN.

Un an de plus, et après ?

« Beaucoup de gens ont douté de ma volonté de rester ici. Mais j’ai toujours reçu des messages positifs. J’ai montré que j’aime l’Athletic avec toute mon âme, même si j’ai eu beaucoup d’offres sur la table. Je veux être ici un an de plus et profiter de l’Europe avec l’Athletic. Après les vacances, j’ai parlé avec mes parents, mon frère, et j’ai pris cette décision de rester un an de plus. Le sentiment de l’Athletic est unique. Et c’est le meilleur endroit pour progresser », a conclu l’attaquant espagnol.

Une sortie médiatique qui fait tout de même parler outre-Pyrénées, puisque dans ses propos, Williams évoque seulement cette idée de rester une saison de plus. Cela veut-il dire qu’il a déjà prévu de partir l’été prochain ? C’est en tout cas ce que semble penser la presse catalane notamment, et nul doute que ce feuilleton va juste être mis en pause quelques mois pour reprendre de plus belle l’été prochain…