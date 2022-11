CdM 2022, Argentine : Emiliano Martinez a consulté un psychologue

La suite après cette publicité

Même si les Argentins se sont rattrapés contre le Mexique (2-0), la défaite face l'Arabie saoudite (1-2) en ouverture de leur Mondial au Qatar a laissé des séquelles, notamment pour le portier de l'Albiceleste, Emiliano Martinez (30 ans), qui a avoué avoir consulté un psychologue après la déroute.

« J'ai beaucoup souffert. J'ai parlé avec un psychologue parce qu'ils m'ont tiré dessus deux fois et j'ai concédé deux buts. J'ai 45 millions d'Argentins derrière moi et j'aurais dû donner plus », a confié le gardien d'Aston Villa. Pour rappel, l'Argentine n'a pas plus remporté la Coupe du monde depuis 1986, et ça, Emi Martinez est au courant.