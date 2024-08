Le PSG ouvre une académie au Maroc

Le PSG continue son expansion dans le monde. Outre le développement de sa marque et l’ouverture de nombreuses boutiques, le club de la capitale ouvre également des académies à l’étranger. D’ailleurs, les champions de France viennent d’annoncer sur leur site officiel l’ouverture d’une nouvelle structure au Maroc.

«Dans la continuité de son développement, la PSG Academy ouvrira ses portes en terre marocaine, à Casablanca à la rentrée de septembre 2024. Cette initiative ambitieuse renforce les liens sportifs du Paris Saint-Germain avec le Maroc et vise à transmettre aux jeunes Marocains la méthodologie d’entraînement du club, mondialement reconnu pour son expertise dans la formation de jeunes talents. Les liens entre le Paris Saint-Germain et le Maroc ont toujours été empreints d’une passion commune pour le football. La présence du défenseur marocain Achraf Hakimi dans les rangs parisiens illustre cette connexion profonde entre le pays et le Club. Avec 4,9 millions de followers toutes plateformes confondues, le Maroc est le 10ème pays qui compte le plus de supporters du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux. Plus largement dans cette région, 18,6 millions de fans sont abonnés au Paris Saint-Germain sur un réseau social, soit 12% de la fanbase totale du club qui compte 214 millions de followers. En se développant sur cette terre de football, la Paris Saint-Germain Academy renforce ainsi le lien indéfectible qui existe entre le Club et la région. La PSG Academy ouvrira ses portes à Casablanca dès la rentrée 2024 sur un site d’entraînement de grande qualité situé à Tamaris. Elle offrira à ses joueurs un terrain de football à 11 flambant neuf, mais également des terrains de football à 5, à 7 et à 9, permettant d’accueillir des jeunes de 4 à 18 ans, filles et garçons. Pour offrir un accueil optimal à ses futurs joueurs et à leurs familles, un espace café et trois terrains de padel seront également mis à leur disposition (…) Ce projet ambitieux pourra se développer dans le futur avec de nouveaux centres ou de nouveaux programmes dans tout le royaume contribuant ainsi à affirmer le Paris Saint-Germain comme le club de la nouvelle génération à travers le monde.» Une bonne nouvelle pour le PSG !