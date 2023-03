Autriche : les débuts calamiteux de Miroslav Klose en tant qu’entraîneur !

Être un grand joueur ne garantit pas un succès en tant que coach. Si certains comme Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Didier Deschamps, Diego Simeone ou encore Xavi ont réussi cette reconversion, d’autres ont eu plus de mal à l’image d’Andrea Pirlo, Steven Gerrard ou encore Frank Lampard. Retraité depuis l’été 2016, l’ancien attaquant allemand Mirolav Klose voulait tenter l’aventure et a mis en œuvre une montée en puissance dans ses choix de carrière afin de devenir entraineur principal. Sous la houlette de Joachim Löw avec qui il a remporté la Coupe du monde 2014, il est devenu entraîneur adjoint de la sélection allemande entre 2016 et 2018. Dans la foulée, il a dirigé l’équipe U17 du Bayern Munich entre 2018 et 2020 avec des résultats intéressants (49 matches, 35 victoires, 4 nuls et 10 défaites). Promu adjoint d’Hans Dieter Flick entre juillet 2020 et juin 2021 au sein de l’équipe première du Bayern Munich, il a renforcé son expérience. Après la théorie, il était temps de passer à la pratique.

L’envie de passer un cap l’été dernier

De son côté, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection allemande (71 réalisations en 137 capes) était aux anges d’avoir cette opportunité de développer ses idées de jeu : «j’ai vraiment hâte de commencer mon nouveau travail ici à Altach ! C’était juste un sentiment positif dès le début que je devais avoir, que je suis au bon endroit ici. Les premières discussions avec les responsables étaient si ouvertes qu’il était clair pour moi que je voulais faire ça ! Maintenant, j’ai hâte de connaître l’équipe, les gens du club et bien sûr les fans.» Neuvième la saison dernière après avoir arraché pour un point son maintien, Rheindorf Altach savait qu’il allait falloir batailler une nouvelle fois afin de se sauver. Misant sur des jeunes éléments à l’image du Français Alexis Tibidi prêté par Stuttgart, le SCRA savait qu’il faudrait laisser du temps à son coach et la défaite initiale contre Hartberg (2-1) pour lancer la saison n’a pas inquiété. La suite en revanche beaucoup plus…

Altach au bord de la relégation

Avec une victoire, une défaite et un nul après 3 journées, Altach va enchaîner 4 défaites de suite pour glisser lanterne rouge. Si le mois d’octobre avec trois victoires a permis de remonter à la 8e place, depuis l’équipe autrichienne n’a plus gagné un match, soit depuis le 23 octobre dernier. Enchaînant six défaites et deux nuls sur les huit derniers matches avant de défier le leader incontesté du Red Bull Salzbourg ce dimanche, le Rheindorf Altach est bon dernier à trois points du neuvième Wolfsberg et à une longueur d’Hartberg (10e) et Ried (11e). Balayé 3-0 par le Rapid Vienne il y a trois semaines, Miroslav Klose qui - malgré la perte d’Alexis Tibidi (5 buts et 1 offrande en 17 matches) parti à Troyes - a pu compter sur les renforts hivernaux des jeunes Milanais Andreas Jungdal et Marko Lazetic ainsi que du Bavarois David Herold a su tirer du positif en vue du maintien : «je vois toujours le verre à moitié plein, et je m’en tiendrai à cela. Mais nous devons être patients, faire nos devoirs, y compris tous les jours à l’entraînement. À un moment donné, nous pouvons avoir de la chance de notre côté.» Le technicien allemand attend par ailleurs les play-offs où les cartes seront redistribuées : «alors Altach montrera ses vraies couleurs quand tout sera en jeu.»

Depuis ce match, son équipe a accroché le 5e, le WSG Tirol (0-0) avant de perdre contre l’Austria Klagenfurt (3-0) puis Ried (2-1) qui lui a d’ailleurs laissé au passage le statut de lanterne rouge. La situation est donc plus que jamais critique avant le dernier match de la saison régulière et les 10 rencontres de playoffs contre Ried (11e), Hartberg (10e), Wolfsberg (9e), l’Austria Lustenau (8e) ainsi que l’équipe qui terminera septième parmi l’Austria Klagenfurt (5e), l’Austria Vienne (6e) et le WSG Tyrol (7e). Un contexte compliqué où Miroslav Klose n’est pas épargné puisque les fans demandent sa démission notamment sur les réseaux sociaux. Après le dernier match, Georg Festetics le directeur sportif a promis que la situation sera étudiée en interne et Sport Bild explique qu’une réunion ce lundi s’est conclut par le maintien de Miroslav Klose. Pour autant, cela n’efface pas la situation dramatique de son équipe qui est au bord de la relégation. Miroslav Klose garde espoir comme il l’a expliqué à Sky Sport à l’issue de la dernière journée : «c’est une question de solidarité. L’équipe est vivante et veut se battre. Il est important que nous continuions à suivre le chemin que nous avons emprunté.» Pour autant, difficile de faire des débuts aussi compliqués…