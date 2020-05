Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a été hospitalisé d’urgence, ce dimanche, pour des problèmes cardiaques nous révèle le journal néerlandais De Telegraaf. Des informations confirmées par son manager Rob Jansen et son épouse Bartina.

Admis dans la matinée au Centre médical d'Amsterdam, il a subi un cathétérisme cardiaque en fin d'après-midi et est désormais dans un état stable. Le journal ajoute que la rapidité de l’intervention a permis de sauver la vie de l’homme de 57 ans et qu'il pourrait quitter l'hôpital d'Amsterdam dès lundi. L’ancienne légende du FC Barcelonne et de l’Ajax Amsterdam avait pris la tête des Oranjes le 6 février 2018, en remplacement de Dick Advocaat, et les avait mené jusqu'à la phase finale de l'Euro 2020 (finalement reporté en 2021 du fait de l'épidémie du coronavirus).