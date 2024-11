Juan Mata devient co-propriétaire du San Diego FC

Juan Mata vient de rejoindre le groupe de propriétaires du San Diego FC. L’ancien milieu offensif de Chelsea et Manchester United entame donc une nouvelle phase pour son après-carrière en investissant dans une franchise de MLS. Comme annoncé sur son compte X, l’Espagnol de 36 ans qui évolue du côté des Western Sydney Wanderes en Australie, devient donc le deuxième joueur de football professionnel à devenir copropriétaire d’un club aux États-Unis.

La suite après cette publicité

Le communiqué de Juan Mata

«JE REJOINS LE GROUPE DE PROPRIÉTAIRES DU SAN DIEGO FC ! Je suis vraiment heureux d’annoncer que je suis partenaire de la franchise la plus récente et la plus spéciale de la MLS ! Un grand merci au groupe de propriétaires @right2dream et @MLS pour m’avoir permis d’être le premier joueur actif à être copropriétaire d’un club de la ligue, et le deuxième après David Beckham. C’est vraiment un honneur. Il va sans dire que l’approche de Right to Dream envers notre sport bien-aimé est unique, mettant l’objectif au cœur de tout ce qu’ils font, et je suis vraiment heureux de continuer mon voyage en utilisant le football comme outil social de changement avec la communauté Right to Dream et

CommonGoalOrg. Je vois cette étape comme une opportunité de contribuer à construire quelque chose de vraiment spécial dans une ville et une ligue qui connaissent une croissance incroyable, et j’ai hâte de m’impliquer et de m’engager dans l’impact social positif qui correspond à la vision du club et à ma vision personnelle du beau jeu. VAMOS SAN DIEGO!! ON Y VA!!»