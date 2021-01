Inter-Milan : ce que Ibrahimovic et Lukaku se sont dit

La scène a fait le tour de la planète football. Hier soir, alors que se jouait le derby milanais pour le compte des quarts de finale de la Coupe d’Italie, Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku ont eu une altercation très sérieuse juste avant la mi-temps. Des provocations, des insultes, deux joueurs front contre front, bref des images pas très flatteuses, mais dignes de derbys très accrochés. Mais que s’est-il passé ? Qu’a dit Ibra à son adversaire pour le faire dégoupiller de la sorte ? La Gazzetta dello Sport a apporté une réponse. Ce serait donc le Suédois qui aurait lancé les hostilités avec une attaque pour le moins rugueuse. « Appelle ta mère et allez faire vos rites vaudou de merde, petit âne. » Une attaque en référence à un épisode survenu en 2017 quand Lukaku a refusé une juteuse offre de prolongation d’Everton parce que sa mère avait vu, lors d’un rite vaudou, qu’il était conseillé à son fils de signer à Chelsea (le Belge est finalement allé à MU).

Une attaque immédiatement comprise par le Diable Rouge. « Tu veux parler de ma mère ? Pourquoi ? Va te faire foutre toi et ta mère. Parlons d’elle, c’est une p… » La suite : les deux colosses se sont défiés tête contre tête. Et pendant que Lukaku demandait à l’arbitre d’aller s’occuper d’Ibra, ce dernier a lancé au Belge « Je t’attends après ». Furieux, l’attaquant intériste a alors cherché à rejoindre le Scandinave dans les couloirs de San Siro, avant d’en être empêché. Revenus sur la pelouse pour la deuxième période, Ibra est allé se doucher plus tôt suite à son expulsion, tandis que Lukaku a marqué sur penalty, aidant les siens à se qualifier (2-1).