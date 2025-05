PSG - Inter : le Parc des Princes explose au but de Doué !

Le deuxième but parisien, signé Désiré Doué, a illustré à merveille la vitesse d’exécution et la maîtrise collective du PSG. Lancé en contre par Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé a parfaitement exploité l’espace sur le flanc gauche avant de renverser intelligemment le jeu vers la droite de la surface. Doué, bien placé, a contrôlé avec sang-froid avant de déclencher une reprise puissante. Sa tentative, légèrement déviée par Federico Dimarco, a surpris Yann Sommer et terminé sa course au fond des filets. Un but plein de détermination et de lucidité, qui a permis aux Parisiens de creuser l’écart dès la 14e minute et de faire un pas de plus vers le sacre européen.

La suite après cette publicité

Aux abords du Parc des Princes, l’explosion de joie a été immédiate après le deuxième but de Désiré Doué. Réunis en nombre devant les écrans géants installés autour du stade, les supporters parisiens ont laissé éclater leur ferveur, embrassant, chantant et hurlant leur bonheur dans une ambiance électrique. Fumigènes, drapeaux et chants en l’honneur du club ont envahi l’avenue du Parc, transformant les lieux en véritable chaudron. Paris vibre déjà comme si la coupe était à portée de main.