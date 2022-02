BL : le Bayern Munich s'offre le RB Leipzig dans un match fou

Duel germanique engagé pour la suite de la 21e journée de Bundesliga. Le leader, le Bayern Munich recevait le RB Leipzig avec l'occasion de prendre neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund qui est dauphin. De leur côté, les Saxons qui étaient septièmes pouvaient grimper jusqu'à la quatrième place. Le match démarrait fort et Serge Gnabry se voyait contrer par Josko Gvardiol (4e) avant que Corentin Tolisso ne manque sa reprise (8e). D'une lourde frappe, Dani Olmo répondait et manquait d'accrocher la lucarne (12e) puis sur une récupération haute de Corentin Tolisso, Robert Lewandowski tombait sur Peter Gulacsi qui repoussait sur ... Thomas Müller. Le milieu offensif allemand ouvrait le score (1-0, 12e).

La suite après cette publicité

Leipzig n'abandonnait pas pour autant et André Silva (17e) puis Dani Olmo (19e) testaient Manuel Neuer. À force de pousser, les hommes de Domenico Tedesco trouvaient la faille. D'une percée dans l'axe, Christopher Nkunku portait le ballon et décalait sur la droite de la surface Konrad Laimer dont le piqué vers le second poteau était dévié par André Silva au fond des filets (1-1, 27e). Surpris, le Bayern Munich poussait pour revenir. Thomas Müller tombait sur Peter Gulacsi (32e) et Kingsley Coman enroulait un puissant centre-tir enroulé qui terminait sur le poteau droit (34e).

Le RB Leipzig peut s'en vouloir

Trouvé dans la surface, Thomas Müller plaçait une lourde tête au fond des filets, mais son but était refusé après utilisation de l'arbitrage vidéo pour une faute de Robert Lewandowski sur Josko Gvardiol (39e). Juste avant la pause, Kingsley Coman était lancé sur la gauche par Corentin Tolisso et centrait vers le but pour Robert Lewandowski. La tête croisée du Polonais terminait au fond des filets. Le 24e but de Robert Lewandowski en Bundesliga cette saison. Au retour des vestiaires, le RB Leipzig revenait encore avec Konrad Laimer qui lançait Christopher Nkunku dans le dos de Benjamin Pavard. Le Français ajustait Manuel Neuer (2-2, 53e) et s'offrait un dixième but cette saison.

Mais alors qu'on imaginait un retour du RB Leipzig, le club saxon se sabordait. Peter Gulacsi manquait une relance et Kingsley Coman servait Serge Gnabry sur la droite. Son centre était accidentellement dévié au fond de ses propres filets par Josko Gvardiol (3-2, 58e). Robert Lewandowski passait par deux fois proche du quatrième but (62e et 72e). Le Hongrois Dominik Szoboszlai lui répondait sans marquer (73e). Tenant bon malgré une nouvelle tentative d'Emil Forsberg (84e), le Bayern Munich s'imposait 3-2 et prenait neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund.