Un journaliste argentin défend Lionel Messi et se lâche sur les médias français

Arrivé comme un prophète à l’été 2021, Lionel Messi n’a jamais répondu aux énormes attentes placées en lui depuis ses premiers pas dans le club de la capitale. Du côté des médias français, les critiques envers le septuple Ballon d’or ont été nombreuses depuis deux ans. Niveau de jeu, investissement,… Le champion du monde argentin en a pris pour son grade. Un traitement qui révolte la presse argentine, et notamment Gastón Edul, journaliste à TyC Sports. Ce dernier a taclé les médias de l’Hexagone sur sa chaîne Twitch.

« À L’Équipe, j’en connais certains, ce sont des journalistes que je respecte, mais je vais dire ceci et je m’en moque. Depuis l’arrivée de Messi en France, ils l’insultent délibérément, ils expriment leur mauvaise foi à l’égard de Leo en le discréditant, en le traitant durement, en fabriquant des histoires, et c’est un acte non journalistique et de bas étage. Ils déversent sur son nom leur colère issue de divergences politiques et d’autres intérêts ».

