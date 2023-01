Que devient Bojan Krkic, l’ancien phénomène de la Masia et du FC Barcelone ?

La suite après cette publicité

Le nouveau Lionel Messi. Une étiquette qui a longtemps collé à la peau et au maillot de Bojan Krkic. Dès 2006, le jeune homme, alors âgé de 16 ans, était comparé à son aîné de trois ans. Comme lui, il était un joueur de poche au talent indéniable et surtout l’une des grandes promesses de la célèbre Masia. Un centre de formation que le natif de Linyola a intégré en 1999. Depuis ce jour-là, il n’a cessé d’empiler les buts. Plus exactement 889 au total en 7 ans. Certains n’y arrivent pas en une carrière. Bojan, lui, l’a fait dès son plus jeune âge, même si sa performance est à relativiser.

Qu’importe, en Espagne et surtout en Catalogne, son avenir était tout tracé sur la voie du succès. En 2007, après une belle saison avec le Barça B (10 buts, 22 matches), il a signé son premier contrat professionnel. Peu après, il a fait sa première apparition chez les pros le 16 septembre 2007 face à Osasuna (13 minutes jouées). Il n’a pas marqué ce jour-là.

Mais il n’a pas attendu très longtemps pour trouver la mire. Le 20 octobre, il a marqué son premier but. C’était face à Villarreal (victoire 3 à 1).

Un pression trop forte au Barça

Entre temps, il est devenu à 17 ans et 22 jours le plus jeune joueur à prendre part à un match de FC Barcelone en UEFA Champions League. C’était face à l’OL, le 19 septembre 2007 (victoire 3-0, 3 minutes jouées). Des débuts prometteurs pour le crack catalan, qui a su se faire petit à petit une place au sein de l’effectif cinq étoiles du Barça avec 10 buts au compteur pour sa première saison. C’était d’ailleurs sa meilleure saison sous le maillot blaugrana. Par la suite, le joueur, qui a été sélectionné avec la Roja en 2008, n’a pas fait mieux (2 buts et 4 assists en 2008-09, 8 buts en 2009-10 et 6 buts en 2010-11).

Surtout, il a commencé à stagner alors que la pression médiatique se faisait toujours plus forte. D’autant qu’en 2010, il a prolongé son contrat jusqu’en 2015 avec une clause libératoire à 100 millions d’euros. De quoi le mettre un peu plus sous pression, malgré le fait que Pep Guardiola ait tenté de le couver. «Nous ne devons pas oublier que Bojan est l’un des plus jeunes joueurs du groupe et qu’il lui faudra du temps pour s’imposer. S’il en est arrivé là c’est parce que nous avons une grande confiance en lui», avait-il expliqué à l’époque. Un an après, en 2011, Bojan quittait le Barça.

Itinéraire d’un talent gâché

Le début d’un long tour du monde pour lui. Direction l’Italie et l’AS Roma pour débuter. Après une année, plutôt décevante (7 buts en 33 matches), il a été prêté à l’AC Milan. Ensuite, il est retourné au FC Barcelone. En effet, au moment de sa vente en 2011 (12 millions d’euros), les dirigeant culés avaient intégré une clause de rachat à l’issue de la saison 2012-13. Racheté pour 13 millions d’euros, l’international espagnol (1 cape) n’était pas resté très longtemps puisqu’il a été prêté à l’Ajax Amsterdam (2013-14), où on en a gardé un bon souvenir, avant d’être vendu à Stoke City.

Après cela, il a enchaîné avec un prêt à Mayence puis un autre au Deportivo Alavés. Ce talent, qui s’est perdu en route, n’a jamais vraiment réussi à confirmer au plus haut niveau. En 2019, après avoir fait pratiquement le tour de l’Europe, il s’est envolé pour la MLS à seulement 29 ans. Après deux saisons à l’Impact Montréal, celui qui a été dirigé par Thierry Henry a ensuite posé ses valises au Japon, au sein du club de Vissel Kobe. Là-bas, il y a retrouvé son ancien coéquipier Andrés Iniesta. En 2021, il est arrivé en cours de saison et n’a disputé que 6 matches (1 but). En 2022, il est apparu à 20 reprises (0 but, 2 assist).

Bojan pourrait rejoindre son dixième club

Un bilan plutôt mauvais pour le joueur qui a officialisé son départ du Japon cette semaine. «Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées au sein du club de Vissel Kobe de m’avoir donné l’opportunité de venir au Japon et de découvrir ce pays et la ligue. En interagissant avec la culture de ce pays, j’ai ressenti l’amour et le respect de tout le monde. Grâce à cela, j’ai pu m’adapter tout de suite à l’environnement et j’ai développé un sentiment de respect pour le Japon en tant que pays. Mon défi au Vissel Kobe se termine, mais je continuerai à soutenir l’équipe en tant que supporter».

Un joli message d’adieu de la part de Bojan Krkic, qui se retrouve à nouveau sans club et au chômage. Le footballeur, qui a honoré également 8 capes et inscrit 6 buts avec la sélection de Catalogne, va chercher un nouveau point de chute. A 32 ans, il a déjà joué dans plusieurs pays (Espagne, Italie, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Canada, Japon) et dans 9 clubs chez les pros (Barça, Roma, AC Milan, Ajax, Stoke City, Mayence, Alavés, Impact Montréal et Vissel Kobe). Il pourrait ainsi continuer son tour du monde et défendre les couleurs d’une dixième écurie si jamais il trouve son bonheur cet hiver. Sans l’étiquette de nouveau Lionel Messi et juste en étant lui, Bojan Krkic espère renouer avec le succès. Il n’est jamais trop tard…