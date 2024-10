La folie Thiago Almada s’est emparée de Botafogo

Une finale 100% brésilienne. Après l’Atlético Mineiro, Botafogo s’est qualifié cette nuit pour la première finale de Copa Libertadores de son histoire. Large vainqueur de Penarol à l’aller (5-0), le club de Rio de Janeiro avait déjà un rempli une grande partie du contrat. La défaite 3-1 au retour n’est qu’anecdotique. C’est surtout cette première qualification qui est historique. « Première finale de Libertadores pour Botafogo. Écrire l’histoire c’est cool. Mais vivre l’instant présent, c’est tellement mieux ! » a même écrit John Textor sur les réseaux sociaux.

Le patron d’Eagle Football Group était même présent en tribune à Montevideo. Il a pu assister à l’exploit de ses protégés en direct. L’Américain a dû ressentir un certain soulagement sur ce contre lancé par Thiago Almada à la 87e minute. Parti de la moitié de terrain, alors que Penarol tentait le tout pour le tout, le milieu argentin a d’abord éliminé son adversaire direct d’un crochet dévastateur, avant de fixer et de solliciter le une-deux avec Marlon Freitas. Le capitaine a tout vu et déposé un ballon parfait pour son jeune coéquipier, buteur.

Un doublé championnat-Copa Libertadores ?

Celui qui assurait vouloir devenir une légende du Fogão est en train de réussir son pari. En deux mois et demi et 17 matchs joués (3 buts), le joueur de 23 ans a mis tout le monde d’accord. Il est d’ores et déjà considéré comme le maître à jouer de l’équipe et certains observateurs s’inquiètent même de son probable départ pour l’Olympique Lyonnais en janvier. Son entrée en jeu à la pause hier, alors que Botafogo était mené (1-0) et malmené a changé le visage de la rencontre. «Toutes les souffrances de Botafogo pendant le match ont pris fin lorsque l’Argentin est entré sur le terrain. Lui joue beaucoup au ballon. C’est un as», écrit ESPN.

Pour écrire encore un peu plus l’histoire, l’ancien de Velez Sarsfield a encore deux grands objectifs à remplir. Il y a cette fin de championnat où son club est toujours en tête avec trois points d’avance sur Palmeiras. Il reste 7 journées à disputer. Et puis, il faudra remporter cette finale de Copa Libertadores le 30 novembre prochain au Monumental de Buenos Aires, en Argentine. L’occasion de montrer chez lui qu’il a bel et bien passé un cap avant de s’envoler pour l’Europe, où l’OL l’attend avec beaucoup d’impatience, lui qui a tout de même été recruté 19,5 M€ par Eagle Football Group.