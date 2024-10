Thiago Almada a-t-il les qualités pour s’imposer à l’OL ?

Cet été, l’annonce de son arrivée à Botafogo a ravi les supporters de l’OL. Pourquoi ? C’est simple : en entrant dans le groupe Eagle Football de John Textor, Thiago Almada (23 ans) rejoignant le club brésilien avant de signer en Europe l’hiver suivant. Ainsi, comme l’ont rapporté plusieurs sources concordantes avant que le dirigeant américain ne le confirme himself, le prodige argentin va rallier Lyon en janvier. Une formidable nouvelle tant le talent de l’ancien du Velez Sarsfield est indéniable. Néanmoins, ses débuts au Brésil n’ont pas été aussi brillants que présagés.

Les débuts en dents de scie de Thiago Almada à Botafogo

Recruté pour un peu moins de 20 millions d’euros après plusieurs grosses saisons avec Atlanta United et des JO intéressants, le milieu offensif de 23 ans a débarqué à Rio de Janeiro après un été chargé et alors que la saison venait déjà de commencer. Dans ce contexte, il a été difficile pour lui de s’intégrer rapidement dans l’effectif du leader du championnat brésilien. Pour autant, après être rentré à la mi-temps pour son premier match contre Bahia, le natif des quartiers populaires du Buenos Aires a enchaîné les titularisations. Sans vraiment convaincre comme nous l’a confié Botafogo France qui traite de l’actualité du club brésilien chaque jour sur les réseaux sociaux : «Ça a été dur au début pour lui. Forcément, dans un contexte ultra-compétitif de Botafogo où tous les matches sont des finales, il a eu du mal à tout de suite être efficace. Il a une palette technique assez impressionnante. Celle d’un milieu créatif capable de forcer la décision d’un match avec sa qualité, on l’a vu par éclats, notamment contre Corinthians où il a montré son meilleur visage. Mais encore une fois, c’est vraiment par éclats jusqu’ici.» C’est justement lors de cette rencontre face au club de Memphis Depay que le futur joueur de l’OL a marqué son seul but en championnat jusqu’ici.

Outre ses prestations en nette progression, l’Argentin montre un vrai de gré d’implication au sein de son nouveau club. Même si son passage à Botafogo ne sera qu’éphémère, Almada s’est mis au diapason de la pression qu’il l’entoure et a l’amour d’une équipe que ses parents chérissent : «On le sent impliqué, explique Botafogo France. On sent sa volonté de progresser pour le coup niveau mentalité Botafogo est un exemple au Brésil avec un groupe qui lui-même est irréprochable, il n’a qu’à suivre la dynamique du vestiaire pour devenir un compétiteur. On le sent comme un très bon joueur qui a demandé de passer par Botafogo, le club de cœur de ses parents, avant de faire le grand saut en Europe. » Et même s’il va rapidement quitter le club brésilien et que ce passage n’aura été qu’une escale avant son passage sur le Vieux Continent, les supporters carioca sont en paix avec cette décision. «Sans rancune, le projet de Eagle est assez explicite pour les fans de Botafogo et c’est un joueur qu’ils n’auraient jamais recruté sans Eagle et tout le monde en a conscience. Et puis si ce n’était pas l’OL, ça allait être un autre club européen.»

Une incompatibilité avec Rayan Cherki qui pourrait interroger à l’OL

Dès lors, alors qu’il lui reste encore deux mois à faire au Brésil où il aura la Copa Libertadores à aller remporter et un titre de champion du Brésil à sécuriser, Thiago Almada aura à cœur de bien finir de l’autre côté de l’Atlantique avant de faire le grand pas vers l’Europe et la France. Sollicité par plusieurs clubs européens lorsqu’il était déjà à Atlanta, le métronome argentin, rappelé par Lionel Scaloni pour ce rassemblement d’octobre, avait dû renoncer par peur d’échouer et suite à des déboires judiciaires qui l’avaient empêché d’aller dans certains territoires. Pour autant, avec son arrivée en 2025 à Lyon, il faut désormais savoir ce que pourrait apporter Almada entre Saône et Rhône. Pour Botafogo France, son profil spécial pourrait lui permettre de réussir avec brio : «c’est un 10 capable de créer des relais à ses ailiers, où il a tendance à dézoner, parfois à tort, il a une très belle qualité de passe, c’est un bon dribbleur. Il sait bien porter le ballon, ça reste un profil qui n’est pas trop répandu en Europe, mais qui peut être utile. On verra bien ce que ça donne à Lyon. Après, je n’ai pas de grandes inquiétudes pour la suite mais ça reste un peu flou. Pourquoi pas, quand on voit des profils comme Vitinha ou Kamory Doumbia, on se rend compte que l’excuse du gabarit n’est plus trop crédible. »

Un profil de créateur technique qui est déjà présent à l’Olympique Lyonnais avec Rayan Cherki. Auteur d’un début de saison remarquable avec les Gones aveux deux buts et autant de passes décisives en cinq matches, l’enfant du club semble intouchable tant il est important dans le système actuel de Pierre Sage. Avec l’arrivée de Thiago Almada cet été, les cartes pourraient être rebattues et une cohabitation entre ses deux profils semble assez improbable. En ce sens, reste à savoir si l’Argentin sera en mesure de renverser l’ordre actuellement établi. Venu sous l’impulsion de John Textor, l’ancien de Velez Sarsfield pourrait être aidé par cette situation qui pourrait pousser Pierre Sage à le titaluriser. Sportivement, rien n’est moins sûr, comme l’affirme le suiveur de Botafogo : «avec la forme actuelle de Cherki, c’est difficile de l’imaginer en dehors du onze. Je n’imagine pas ce scénario, ils proposent tous les deux un football différent quand même. Mais de là à dire qu’ils sont complémentaires…Peut-être, on n’aura la réponse que sur le terrain. Mais j’imagine une entente plus facile avec un joueur comme Benrahma, Fofana ou même Nuamah pour mettre en avant les qualités de création que proposent Almada.» Une chose est sûre : tout le monde a hâte de voir Thiago Almada sous les couleurs de l’OL !