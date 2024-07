Thiago Almada veut devenir une légende de Botafogo

Recruté par Botafogo, club de la galaxie Eagle de John Textor, en provenance d’Atlanta United, pour 19,5 millions d’euros, Thiago Almada devrait rejoindre l’Olympique Lyonnais en janvier prochain. Pour le moment, l’Argentin se concentre sur sa nouvelle aventure dans le club brésilien, où il espère pouvoir montrer toutes ses qualités. De passage en conférence de presse, ce mardi, il a été interrogé sur son jeu et son positionnement. «J’entre sur le terrain et je me sens à l’aise en jouant comme numéro 10 ou comme milieu de terrain sur les côtés du terrain», a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

«Je jouerai partout où l’entraîneur me le demandera. J’aime beaucoup donner des passes décisives à mes coéquipiers, mais la plus belle chose dans le football, c’est de marquer un but. Je veux vraiment être une idole de Botafogo, je vais travailler dur pour cela et aider l’équipe.» Les supporters de Botafogo, et ceux de l’OL, auront l’occasion d’avoir un premier aperçu du joueur de 23 ans, très bientôt. En effet, Thiago Almada va disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe d’Argentine U23 de Javier Mascherano.