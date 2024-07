Thiago Almada rejoint Eagle Football…à Botafogo

C’était dans l’air depuis de nombreuses semaines. C’est désormais officiel depuis ce samedi à 16h : Thiago Almada quitte Atlanta United et rejoint le groupe Eagle Football. Alors que John Textor a affirmé qu’il était intéressé par le virtuose argentin de 23 ans depuis de nombreuses semaines, l’opération a été officialisée par la franchise MLS, qui a fait ses adieux à celui qui a été l’auteur de 12 buts et 16 passes décisives l’an dernier avec le club de Géorgie.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, Atlanta United a affirmé que le joueur est envoyé vers Eagle Football et Botafogo dans un premier temps : «Atlanta United a annoncé samedi avoir transféré le milieu de terrain Thiago Almada à Botafogo d’Eagle Football Holdings pour un montant record en championnat. La transaction ouvre une place de joueur désigné sur la liste du club pour 2024. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. (…) Eagle Football est une famille d’organisations mondiales de football comprenant Botafogo de la Série A brésilienne. Les autres clubs d’Eagle Football comprennent l’Olympique Lyonnais de la Ligue 1 française et Crystal Palace de la Premier League anglaise.» Pour rappel, Miguel Almiron était parti pour 24 millions d’euros à Newcastle.

À lire

L’OL va payer moins cher que prévu Ernest Nuamah

Adulé à Atlanta

Amené à jouer avec l’Olympique Lyonnais dès janvier 2025, le meneur de jeu argentin est considéré comme l’un des plus grands talents outre-Atlantique. Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Albiceleste, le joueur d’1m71 compte quatre sélections pour un but avec l’Argentine. Révélé du côté de Velez Sarsfield, le natif des quartiers populaires de Buenos Aires a longtemps été envoyé dans des grosses écuries du Vieux Continent. Après une pige de quelques mois avec Botafogo, le milieu offensif polyvalent va donc rejoindre la capitale des Gaules d’ici à quelques mois pour faire ses premiers pas en Europe. Les attentes risquent d’être grandes dans le Rhône. Étiqueté comme un crack, l’OL en attendra beaucoup d’un joueur qui peut lui permettre de retrouver petit à petit son lustre d’antan.

La suite après cette publicité

Son départ a été salué par Carlos Bocanegra, directeur sportif de l’Atlanta United, qui a rendu un vibrant hommage à son ancien maître à jouer : «nous sommes fiers de ce que Thiago a pu accomplir en peu de temps, notamment ses débuts avec l’équipe nationale argentine, sa victoire à la Coupe du monde de la FIFA 2022 et ses deux prix individuels en MLS – celui de meilleur nouveau venu de l’année et celui de meilleur jeune joueur de l’année. Son succès est quelque chose dont nous sommes tous fiers et nous devons beaucoup de mérite à notre département de recrutement, en plus de tous ceux qui ont travaillé avec lui au club. Notre équipe a été préparée pour ce transfert et nous chercherons à réinvestir immédiatement dans l’équipe lors du prochain mercato estival.»