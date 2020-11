France U21 - Suisse U21 : les compositions officielles

La dixième journée des éliminatoires de l'Euro U21 2021 offre un duel au sommet entre la France et la Suisse. Deux équipes déjà qualifiées qui se sont déjà affrontées en novembre 2019 pour une victoire 3-1 des Helvètes. Les Bleuets de Sylvain Ripoll tenteront d'obtenir leur revanche et s'organisent dans un 4-3-3 avec Alban Lafont dans les cages. Ce dernier est devancé par Colin Dagba, Jules Koundé, Benoît Badiashile et Adrien Truffert. Boubacar Kamara, Jeff Reine-Adélaïde et Mattéo Guendouzi composent le milieu de terrain. Seul en pointe, Odsonne Édouard est soutenu par Romain Faivre et Amine Gouiri.

La suite après cette publicité

De son côté, la Suisse se présente dans un 4-4-2 avec Anthony Racioppi comme dernier rempart. Silvan Sidler, Jan Bamert, Cédric Zesiger et Miro Muheim composent la défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Bastien Toma, Toni Domgjoni et Simon Sohm. Enfin, Noah Okafor, Andi Zeqiri et Felix Mambimbi sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

France U21 : Lafont - Dagba, Koundé, Badiashile, Truffert - Guendouzi, Kamara, Reine-Adélaïde - Gouiri, Édouard, Faivre

Suisse U21 : Köhn - Sidler, Bamert, Zesiger, Muheim - Domgjonin, Sohm, Toma - Okafor, Zeqiri, Mambimbi