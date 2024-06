Portugal : le constat fort de Nuno Mendes

Le Portugal a remporté son premier match dans cet Euro 2024, non sans souffrir, en s’imposant face à la République Tchèque en toute fin de match. Une rencontre difficile, pendant laquelle Nuno Mendes a été plutôt bon, même s’il a surtout été cantonné à un rôle défensif. Au coup de sifflet final, il a livré son ressenti pour la télévision portugaise SIC.

La suite après cette publicité

« Pour être honnête, je joue également à ce poste au club, avec 3 défenseurs centraux. Je me sentais bien, à l’aise et je suis là pour aider l’équipe. C’est plus difficile, je veux jouer plus sur les ailes, profiter de mes qualités comme la vitesse, mais aujourd’hui j’étais plus en arrière, ça a aidé l’équipe. Cette victoire montre que nous avons un gros mental et que le Portugal n’abandonnera jamais. Jusqu’aux dernières secondes, nous serons toujours en vie et c’est ce que nous avons l’intention de faire jusqu’à la fin », a expliqué le latéral portugais. Les adversaires du Portugal sont prévenus.