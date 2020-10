Le contrat en or qui attend Edinson Cavani à Manchester United, énorme imbroglio autour du match Juve-Naples

La suite après cette publicité

Manchester va réussir le coup Cavani à prix d'or

En Angleterre, c'est une véritable petite bombe qui agite les journaux britanniques. En effet, depuis hier, Edinson Cavani est annoncé tout proche de Manchester United ! Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, l'Uruguayen va rebondir à Old Trafford ! Et l'attaquant devrait signer un beau contrat comme le rapporte le Daily Star sur sa Une. «L'appel d'Ole Gunnar Solskjær à 200 000£ la semaine» soit un peu plus de 220 000 € ! Le Matador doit passer sa visite médicale aujourd'hui et signer un contrat de deux ans avec le club mancunien. Pour le Daily Mail, c'est le gros coup Cavani qu'est en train de réussir Manchester United. Cette fois, le journal évoque «un salaire de 210 000£ par semaine» soit environ 230 000€. Et comme le hasard fait bien les choses, Cavani retrouvera le PSG en phase de la Ligue des champions cet automne !

La rencontre Juve-Naples sous haute tension

En Italie, les cas de Coronavirus se multiplient au sein de l'effectif du Napoli ! Alors que l'équipe de Gattuso devait jouer ce soir face à la Juve, «l'autorité sanitaire a décidé de mettre les joueurs sous cloche» afin d'éviter une propagation et cela pourrait entraîner un défaite sur tapis vert pour le club du Vésuve. Un imbroglio fait qui la Une du Quotidiano Sportivo qui estime que «c'est le chaos qui l'emporte». «Les Azzurri sont interdits de déplacement, alors que la Juve a fait savoir qu'elle voulait jouer», quoiqu'il arrive ! De son côté, la Gazzetta dello Sport estime c'est une «rixe entre la Juve & le Napoli.» Une histoire qui pourrait ne pas en rester là car Naples veut faire reporter la rencontre mais pas la Juve. Cela s'annonce tendu entre les deux clubs dans les prochains jours.

Le Real Madrid doit répondre présent

On termine ce tour de la presse en Espagne où le Real Madrid affronte Levante cet après-midi ! Une rencontre pour laquelle Zinedine Zidane est privé de nombreux cadres tels que Kroos, Hazard et surtout sans véritable latéral droit après la grosse blessure de Dani Carvajal. Mais pour le journal AS, «il n'y a pas d'excuses à avoir !» «Zidane est confiant malgré la blessure d'Odriozola qui le laisse sans arrière droit contre Levante», indique le quotidien madrilène. D'ailleurs à quelques heures de la fin du mercato, le coach français a fait l'éloge d'Houssem Aouar et cela n'est pas passé inaperçu comme le souligne encore AS : « C'est un grand joueur qui peut jouer au Real Madrid ». Si les Merengues sont attendus au tournant sur la pelouse de Levante, El País estime qu'«il est temps pour Marco Asensio de prendre ses responsabilités». L'Espagnol doit revenir à son meilleur niveau cette saison, le Real a besoin de lui.