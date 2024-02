C4 : l’Union Saint-Gilloise s’offre le scalp de Francfort, l’Olympiakos, Molde et le Sturm Graz assurent

Après les matches de 18h45 qui ont livré pas mal de rebondissements, les barrages retour de Ligue Europa Conference offraient de beaux duels. Il y avait notamment un choc intéressant entre l’Eintracht Francfort et l’Union Saint-Gilloise. Alors que le match aller avait accouché d’un 2-2 prolifique et rythmé, le retour a été moins prolifique mais tout aussi intéressant entre deux équipes joueuses. C’est finalement Cameron Puertas (47e) qui a délivré les Belges avant que Dennis Eckert Ayensa double la mise (80e). La réduction du score de Junior Dina Ebimbe (88e) n’a rien changé. Cette victoire 2-1 qualifie le leader de Jupiler Pro League.

Après une courte victoire 1-0 en Grèce via Ayoub El Kaabi, l’Olympiakos avait pris une option contre Ferencvaros. Au retour, un penalty du Marocain a donné de l’air au club du Pirée (45e) qui se qualifie finalement avec un deuxième succès 1-0. Large vainqueur 4-1 sur sa pelouse, le Sturm Graz a géré contre le Slovan Bratislava. Avec une victoire 1-0 au retour, les Autrichiens filent au prochain tour. Même son de cloche pour Molde. Sur la pelouse du Legia Varsovie, les Norvégiens étaient forts du score de l’aller (3-2) et ont vite marqué via Gulbrandsen (2e) et Hestad (20e) pour éteindre le suspense. Une victoire 3-0 finalement qui confirme la qualification de Molde.

Les matches de 21h