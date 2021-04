Les gros clubs européens s’arrachent un jeune de l’Ajax !

Le centre de formation de l’Ajax Amsterdam regorge de jeunes talents prêt à éclore. Forcément, tous les clubs d’Europe reste à l’affut de tous les joueurs et essayent de les attirer chez eux. C’est le cas du jeune Gabriel Misehouy, 15 ans qui a déjà toute l’Europe à ses pieds.

Selon les informations du Telegraaf, depuis qu’il a marqué les esprits lors d’un tournoi où il avait notamment écrasé le Real Madrid, le jeune numéro 10 Gabriel Misehouy fait l’objet de nombreuses convoitises. Le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City et Leipzig souhaitent le récupérer le plus rapidement. Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax, ne veut pas perdre un nouveau talent du centre de formation du club et a négocié un contrat lucratif avec le joueur pour trois ans. Le média néerlandais précise que le père du joueur qui possède un permis de séjour anglais pouvait passer outre les restrictions que le Brexit applique dans les transferts de mineurs étrangers. De quoi mettre un peu plus de pression à l’Ajax qui a dû s’aligner sur les exigences salariales de la famille et de son agent John Barnett, qui n’est autre que l’agent de Gareth Bale.