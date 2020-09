FC Barcelone : Miralem Pjanic a hâte d'en découdre

Fraîchement arrivé hier soir à l’aéroport de Barcelone après son transfert acté au mois de juin pour 60 M€ en provenance de la Juventus, Miralem Pjanic, qui va découvrir à 30 ans le championnat espagnol pour la première de sa carrière après avoir passé près d’une décennie en terre italienne, sous le maillot romain puis turinois, s’est dit extrêmement content de rejoindre les Culés. Lors de son arrivée en Catalogne, l’ancien Lyonnais n’a pas perdu de temps pour enfiler le maillot Blaugrana et s’est ainsi entretenu avec les médias espagnols comme nous l’apprend le quotidien Sport.

Le milieu de terrain bosniaque s’est d’ailleurs montré fortement impatient, affirmant qu’il n’attend qu’une seule chose : jouer sous ses nouvelles couleurs. «C'est une journée très spéciale et je suis très heureux. Je ne peux plus attendre pour rencontrer mes coéquipiers, car je veux vraiment commencer la nouvelle saison. J'espère aider l'équipe à remporter de nombreux titres. Je suis prêt et je vais essayer de faire de mon mieux pour ce club.»