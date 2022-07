OL : le budget mercato dévoilé

Arrivé le 21 juin dernier, John Textor va bien mettre la main à la poche pour relancer l'Olympique Lyonnais. C'est en tout cas la promesse faite par Jean-Michel Aulas lors de la récente présentation du futur actionnaire majoritaire de l'OL. Au total, plus de 520 millions sont attendus dans les prochains mois et Textor devrait participer immédiatement à une augmentation du capital de 86 millions d'euros. Le rapport du conseil d'administration, envoyé aux actionnaires ce lundi, sur les résolutions qui seront présentées à l'assemblée générale de l'OL, le 29 juillet, dévoile d'ailleurs la destination de ces fonds.

Comme l'indique L'Equipe, «40 millions seraient consacrés au renforcement des équipes professionnelles masculine et féminine, 29 millions au remboursement à court et moyen termes des titres (TSDI, titres subordonnés à durée illimitée) et des obligations de relance liés au financement de l'Arena (la salle de basket), et environ 17 millions à l'aménagement et à l'investissement d'infrastructures». Encore faut-il que tout ceci soit voté, ce qui devrait, sauf énorme retournement de situation, intervenir. À noter cependant que Textor n'injectera pas forcément 40 millions d'euros dans ce mercato estival. D'après ce document, l'OL sera aussi prochainement retiré de la bourse.