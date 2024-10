Real Madrid - FC Barcelone : les compositions officielles

C’est le choc que tout le monde attend. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone ce samedi à 21h à l’occasion de la 11e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement deuxièmes avec trois points de retard, les hommes de Carlo Ancelotti ont besoin de s’imposer devant leur public pour rattraper leur meilleur ennemi au classement. De leur côté, les Catalans, auteurs d’une grande victoire contre le Bayern Munich (4-1), arrivent en confiance.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-4-2 avec une attaque composée de Vinicius et Kylian Mbappé. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni sont également titulaires dans l’entrejeu aux côtés de Federico Valverde et Jude Bellingham. De l’autre côté, Lamine Yamal accompagne Robert Lewandowski et Raphinha. Fermin Lopez a été préféré à Dani Olmo au milieu.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy - Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Mbappé, Vinicius.

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Peña - Koundé, Cubarsi, I. Martinez, Baldé - Pedri, Casado, F. Lopez - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Kylian Mbappe face au FC Barcelone vous rapporte jusqu’à 415€.