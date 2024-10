Sunderland : Jobe Bellingham, l’arme fatale de Régis Le Bris

À l’heure où Jude Bellingham marque le pas avec le Real Madrid, son petit frère Jobe est lui en pleine bourre de l’autre côté de la Manche. Sous les couleurs de Sunderland depuis juillet 2023, la pépite de Stourbridge confirme, en effet, tous les espoirs placés en elle. Auteur de 7 buts et 1 passe décisive en 47 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le milieu offensif de 19 ans participe, aujourd’hui, à l’excellent début d’exercice 2024-2025 des Black Cats. Titulaire indiscutable aux yeux de Régis Le Bris, le droitier d’1m88 impressionne. Alors qu’il vient d’entamer sa deuxième année à Sunderland, le plus jeune des Bellingham grandit à pas de géant.

Imperméable à la pression et doté d’un talent au-dessus de la moyenne, le numéro 7 continue ainsi de montrer des aperçus de sa qualité, s’imposant comme l’un des milieux de terrain les plus excitants du pays. Dernier fait d’armes en date ? Son bijou inscrit lors de la victoire (2-0) face à Derby County à l’occasion de la 8e journée de Championship. Opportuniste, le facteur X des Black Cats récupérait un ballon aux trente mètres, s’avançait et envoyait une terrible frappe du droit dans la lucarne de Jacob Widell Zetterström, impuissant. Une réalisation aussi sublime que précieuse, permettant aux coéquipiers de Wilson Isidor de conforter leur première place avec 18 unités au compteur.

«Dans un match serré comme celui-là, c’était tellement important de marquer le premier but et après cela, nous avons gardé notre structure tactique et notre discipline. J’aurais aimé qu’on soit plus dominants en possession du ballon mais ce n’est jamais facile de gagner tout de suite après une défaite. Cela montre une bonne mentalité», se réjouissait alors Régis Le Bris au coup de sifflet final, conscient des prouesses du jeune international Espoirs anglais. À la tête d’une réalisation et une passe décisive depuis la reprise, celui qui est actuellement évalué à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt continue donc de marquer les esprits sur le sol anglais.

Aussi tranchant offensivement qu’indispensable défensivement, le milieu gauche de Sunderland - qui a participé à toutes les rencontres - ne devrait d’ailleurs pas manquer de convoitises dans les prochains mois. Après avoir été sur le point de quitter Sunderland lors du dernier mercato alors que Tottenham, Brentford et d’autres clubs européens s’intéressaient à lui, il avait finalement décidé de rempiler jusqu’en 2028. Compte tenu de son niveau actuel et de sa marge de progression, nul doute que le bal des prétendants (re)sonnera, tôt ou tard, à la porte des Black Cats. En attendant, Jobe Bellingham aura une nouvelle opportunité de briller, ce vendredi soir, lors de la réception de Leeds pour le compte de la 9e journée de Championship…