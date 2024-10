Vidéo, Dortmund : l’ouverture du score de Donyell Malen face au Real Madrid

Ce mardi, la 3e journée de Ligue des Champions nous offrait un remake de la finale de la dernière édition avec la réception du Borussia Dortmund par le Real Madrid. Une rencontre au sommet entre le BVB, qui survole les débats depuis le début de la compétition avec deux larges victoires, et des Madrilènes qui sortent d’une défaite cuisante face au LOSC sur la scène continentale.

Et dans ce contexte, les Marsupiaux sont arrivés avec plus de certitudes au Santiago-Bernabeu. Présentant un jeu direct et décomplexé face au champion d’Europe en titre, le club de la Ruhr a donc ouvert le score. Trouvé dans la surface, Serhou Guirassy a profité de la prise à deux sur lui pour glisser le ballon astucieusement à Donyell Malen. Face à Thibaut Courtois, le Néerlandais n’a pas tremblé et a trompé le gardien belge d’un plat du pied appuyé.