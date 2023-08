C4 : tenu en échec à Rijeka, le LOSC se qualifie dans la douleur pour la phase de groupes

Après sa victoire arrachée à domicile il y a une semaine, le LOSC se déplaçait sur la pelouse du HNK Rijeka pour le compte du barrage retour de la Ligue Europa Conference. Pour garantir sa place en phase de poules de la C4, les hommes de Paulo Fonseca devaient juste éviter la défaite en terres croates. Pourtant, ce sont les locaux qui avaient l’avantage à l’issue des 90 minutes, après le but d’Ivan Smolcic (1-0, 58e) à la suite d’une sortie hasardeuse de Lucas Chevalier qui avait tout de même sauvé les siens à plusieurs reprises dans la rencontre.

Et quelques minutes avant le dernier quart d’heure de jeu, Jonathan David croyait remettre les deux équipes à égalité d’une belle tête mais une position illicite d’Ivan Cavaleiro au départ de l’action obligeait l’arbitre, aidé par la VAR, à annuler le but (69e). Le buteur canadien, en renard des surfaces, trouvait finalement le chemin des filets en reprenant une frappe croisée heurtant le poteau signée Ismaily (1-1, 108e) pour redonner l’avantage aux Dogues aux scores cumulés (3-2 pour Lille) et ainsi offrir au LOSC sa qualification pour la troisième Coupe d’Europe.