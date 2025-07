LOSC : les grosses annonces d’Olivier Giroud sur son retour surprise en France

Il est trop tôt pour s’avancer avec conviction sur la pertinence, ou non, du recrutement d’Olivier Giroud à Lille. Mais sur le papier, ce retour en France du meilleur buteur de l’histoire des Bleus ravira beaucoup de monde. À bientôt 39 ans (il les fêtera le 30 septembre), l’ancien attaquant de Montpellier a fait le choix de revenir à la maison, avec (probablement) un dernier challenge excitant du côté du LOSC. Si les doutes sont permis après son passage contrasté au Los Angeles FC (37 matchs, 5 buts), Giroud s’est montré plutôt rassurant sur son état de santé ce mercredi, lors de sa conférence de presse de présentation.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas inquiet sur mon niveau de jeu, ni sur mes capacités physiques (…) Je me sens bien physiquement, ne vous inquiétez pas», a-t-il assuré après avoir été gêné par un pépin physique au niveau de la cheville ces dernières semaines. «J’ai choisi de revenir dans un championnat que je connais, avec des caractéristiques qui me correspondent, une façon de travailler que je connais. Je reviens pour le plaisir du jeu, dans un championnat qui me correspondra plus (que la MLS). J’ai besoin de défis, de me challenger, et ce défi-là me parle. Le fait de revenir en France, dans un club qui travaille très bien depuis plusieurs années, mais pas seulement. J’ai toujours dit que je voulais jouer jusqu’à ce que mon corps me dise stop. Étant donné que je me sens bien, je sens que je peux apporter.»

La suite après cette publicité

Il ne vient pas pour compter les papillons

Si certains lui promettaient un rôle d’encadrant auprès des jeunes du groupe, Giroud refuse de se limiter à ça. Surtout qu’avec le départ de Jonathan David à la Juventus, le Français aura de l’espace pour s’exprimer. «Mais je saurai aussi être un soutien quand je serai sur le banc», a-t-il rigolé après une comparaison flatteuse d’Olivier Létang entre lui-même et le joueur de handball Mikkel Hansen, qui avait endossé cette casquette de "grand-frère" avec la sélection danoise. «Je connais ce rôle d’être là pour les plus jeunes, de les motiver, je sais ce qui m’attend, l’engouement qu’il peut y avoir quand un joueur international - comme avec Paul (Pogba) à Monaco, revient.»

Concernant ses motivations, il a indiqué qu’elles avaient changé au cours des dernières années. S’il n’avait pas forcément prévu de revenir au pays au départ (Olivier Létang avait déjà essuyé un refus en 2019), le meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’a pas eu besoin de beaucoup de temps avant d’être convaincu par son nouveau président : «l’appel d’Olivier (Létang) a été déterminant, et le fait de me rapprocher de la famille, de mes amis, d’un pays que j’aime, avec le capital sympathie et l’amour des Français… Même la gastronomie. Lille a coché énormément de cases, pour ne pas dire toutes. Bruno (Genesio) est aussi un grand entraîneur et on partage les mêmes idées du foot. Je suis optimiste sur le fait que ça "matchera."» Eden Hazard, Mathieu Debuchy ou Benjamin Pavard lui ont aussi tous vanté les qualités de l’environnement lillois. «Mais ils n’ont pas vraiment eu besoin de me convaincre», a-t-il rigolé. Son histoire avec Lille commence maintenant.