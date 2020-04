FC Lorient : Loïc Féry jubile

La LFP a donc mis fin au suspense en officialisant l'arrêt des saisons de Ligue 1 et Ligue 2 et en établissant des classements définitifs. Ainsi, trois ans après sa descente en Ligue 2, le FC Lorient retrouve avec bonheur la Ligue 1. Sacrés champions de Ligue 2, les Merlus et leur président Loïc Féry savourent leurs retrouvailles avec l'élite. Dans une interview accordée à Ouest-France, l'intéressé n'a pu cacher sa satisfaction même si une certaine retenue reste de mise avec la crise sanitaire actuelle.

« C'est une énorme sensation de bonheur, dans un contexte de crise grave qui touche le pays : c’est donc toutefois difficile d’être pleinement joyeux… Forcément, car le football est secondaire dans ce contexte. Nous avons le sentiment du travail accompli et de la récompense, mais sans excès d’enthousiasme. Nous aurions préféré terminer le championnat dans un pays en pleine santé, avec des émotions, notre public et un Moustoir enflammé. On se rattrapera j’en suis sûr, même si c’est frustrant de ne pas pouvoir rassembler physiquement les joueurs, les équipes du FCL et de célébrer cela avec tous nos fidèles supporters. Cela fait trois ans que nous visons ce cap de retrouver la Ligue 1. Nous avons travaillé dur, avec un collectif soudé tourné vers un seul but. J’avoue que je suis très heureux de cette perspective de jouer à nouveau en Ligue 1, car on le voulait tellement ! Un grand merci a tout ceux qui y ont contribué, » confie ainsi Féry. La Bretagne pourra donc compter sur un nouveau club la saison prochaine en Ligue 1.