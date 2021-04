MHSC-OM : Michel Der Zakarian donne son sentiment sur la fin de match

Ce samedi soir, les joueurs du MHSC et de l’Olympique de Marseille ont vécu une soirée complètement folle. Alors que les Montpelliérains avaient ouvert le score dans les premières secondes du match, ils sont finalement rentrés au vestiaire en étant menés au score (2-1). Au retour sur le terrain, ils ont égalisé d’entré (2-2, 47e) avant d’être dépassés (3-2, (71e) et de finalement inscrire le dernier but égalisateur dans les derniers instants (3-3, 93e). Un match nul frustrant des deux côtés, mais mérité pour l’entraîneur héraultais Michel Der Zakarian.

«Je suis très fier des joueurs qui n'ont rien lâché, qui se sont battus jusqu'au bout, on mérite d'égaliser peut-être même avant, mais Mandanda a fait un bel arrêt (sur la tête de Congré). On garde notre dynamique, c'est le treizième match où on ne perd pas, on aurait préféré le gagner mais les cinq dernières minutes de la première mi-temps nous plombent un peu», a-t-il expliqué après la rencontre en conférence de presse.