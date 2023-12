L’ancien gardien du Real Madrid Diego Lopez prend sa retraite

Clap de fin pour Diego Lopez. Libre depuis la fin de son aventure avec le Rayo Vallecano et n’ayant pu s’offrir un nouveau défi, le gardien espagnol a décidé qu’il était temps de tirer sa révérence à l’âge de 42 ans. Longtemps considéré comme la doublure d’Iker Casillas au Real Madrid, l’ex-international espagnol (1 sélection) également passé par Villarreal, aura effectué l’essentiel de sa carrière de l’autre côté des Pyrénées malgré une aventure de trois ans du côté de l’AC Milan entre 2014 et 2017.

Souhaitant profiter davantage de sa famille, le natif de Paradela n’a pas l’intention de tirer un trait définitif sur l’univers du ballon. Dans des propos rapportés par Marca, l’Ibère a avoué qu’il songeait déjà à une reconversion en tant qu’entraîneur. «Je n’ai pas beaucoup joué au Rayo et il était temps de dire au revoir et de faire d’autres choses que je voulais vraiment après tant d’années en tant que professionnel, comme être avec ma famille. Les prochaines années seront importantes pour voir ce que mon corps me demande et si un club s’intéresse à moi. Il faut respecter les délais d’entraînement car peu de nouveaux entraîneurs ont l’occasion d’entraîner une grande équipe dès le début», a exprimé le Galicien au cours d’un colloque organisé par le média El Progreso.