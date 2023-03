Le monde du football réagit à la disparition de Just Fontaine

Il est l’une des premières figures majeures de l’histoire du football français. Just Fontaine s’est éteint ce mercredi à l’âge de 89 ans. Avec Raymond Kopa et Roger Piantoni, ils formaient le trio offensif qui a permis à l’équipe de France de vivre sa première grande épopée en Coupe du Monde. Elle s’est hissée jusqu’en demi-finale, battue par le Brésil du tout jeune Pelé, 17 ans, ramenant tout de même la 3e place de la compétition. C’était en 1958. Fontaine avait inscrit 13 buts en cette seule édition. Un record qui tient toujours et qui semble éternel.

La suite après cette publicité

«Meilleur buteur de l’histoire d’une phase finale de Coupe du Monde avec 13 buts en 1958, Just Fontaine s’est éteint cette nuit à 89 ans. C’est avec la plus grande émotion que la FFF adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches» communique la Fédération Française de Football ce matin, en compagnie de Didier Deschamps, lequel a rendu un hommage personnel. L’attaquant avait reçu en 2014 au Brésil des mains de Ronaldo et de Michel Platini un soulier d’or pour cette marque historique. Trois grands de trois époques différentes réunis. C’est une figure qui s’en est allée.

À lire

Udinese : les débuts timides de Florian Thauvin

Les hommages pleuvent

C’était une autre époque mais le football s’en souvient toujours, 65 ans après l’exploit. « L’histoire du record, ce n’est jamais moi qui en parle » remarquait-il à L’Equipe en 2015. Preuve qu’il est une véritable légende de son sport en France et à l’étranger avec les hommages reçus depuis l’annonce de son décès. «Une étoile du football français, un buteur hors pair, un Rémois légendaire. À sa famille, à ses proches, le SDR adresse ses plus sincères condoléances» s’est ému le Stade de Reims, son dernier club, celui avec lequel il a le plus brillé.

La suite après cette publicité

Deux fois finaliste de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1956 et 1959) avec les Champenois, Fontaine a du stopper prématurément sa carrière de joueur en 1961, suite à deux fractures à la jambe à moins d’un an d’intervalle. À 28 ans, il aura tout de même eu le temps d’inscrire 164 buts en seulement 200 matchs de première division. Une énorme moyenne de 0,82 but par match qui fait pâlir la plupart des grands buteurs. «Grand Monsieur du foot et en-dehors. Pensées aux proches» a d’ailleurs réagi Wissam Ben Yedder, l’un de ses nombreux héritiers.

Un buteur, puis un syndicaliste et un entraîneur

Une fois les crampons rangés, le natif de Marrakech enfile un costume mais reste dans le milieu. Il contribue même à l’amélioration du statut de footballeur. Il est l’un des membres fondateurs de l’UNFP, le syndicat des joueurs professionnels. Preuve que sa marque dépasse le cadre des terrains. «C’est avec une immense tristesse que l’UNFP vient d’apprendre le décès de l’un de ses fondateurs historiques, le très grand Just Fontaine, qui nous a quittés cette nuit à l’âge de 89 ans» s’est ému le syndicat, toujours présidé par Philippe Piat.

La suite après cette publicité

Joueur, syndicaliste, puis entraîneur. Fontaine termine major de sa promotion lorsqu’il obtient ses diplômes à 30 ans. Il brille dans la théorie mais connaît moins de succès pour ce qui est de la pratique. Il prend rapidement en main l’équipe de France en 1967 mais son passé de joueur ne suffit pas. Il est débarqué après deux matchs pour autant de défaites. À sa décharge, les Bleus connaissent probablement le pire creux de leur histoire depuis l’après-guerre, jusqu’à nos jours… Aucune qualification pour un tournoi majeur depuis la Coupe du Monde 1966 jusqu’à celle de 1978.

Fontaine : «Je suis le seul entraîneur qui a fait monter le PSG en Première Division»

Fontaine se fait alors la main sur des équipes amateurs dans la région toulousaine, là où il s’est installé. Puis arrive l’aventure PSG en 1973. Daniel Hechter, le président d’alors, lui propose le poste en duo avec l’entraîneur déjà en place, Robert Vicot. Leur mission : faire monter le tout jeune club de la capitale en première division. Ça sera un succès au terme d’un barrage homérique et plein de tension face à Valenciennes. Il en allait de la survie du club car le sponsor RTL menaçait de s’en aller. Au coup de sifflet final autant soulagé que îvre de bonheur, Fontaine est victime d’un malaise cardiaque.

La suite après cette publicité

«Je suis le seul entraîneur qui a fait monter le PSG en Première Division» aimait-il répéter. Le club francilien a grandi depuis mais ses succès se sont construits grâce à cette fameuse montée. «Une pensée pour Just Fontaine. C’est un monument du football français qui nous a quittés, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu’il avait mené à la première division il y a 50 ans» fait remarquer le PSG ce matin, touché lui aussi par la disparition d’un membre à part de son histoire.