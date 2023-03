Didier Deschamps réagit au décès de Just Fontaine

Ce mercredi 1er mars, le football français et international a perdu une de ses légendes. À 89 ans, Just Fontaine nous a quittés. Recordman du nombre de buts inscrits lors d’une Coupe du Monde (13 réalisations), l’ancien Rémois et coach du PSG laissera une trace indélébile dans l’histoire du ballon rond. Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à sa disparition.

La suite après cette publicité

« La disparition de Just Fontaine m’attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. Justo est et restera une légende de l’Équipe de France. L’attaquant qui, en marquant 13 buts lors d’une phase finale de Coupe du Monde, celle de 1958, a signé un record toujours inégalé lors de la première grande épopée des Bleus en Coupe du Monde. Joueurs puis sélectionneur, j’ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises. Notamment chez lui, à Toulouse, en septembre 2017. Justo était un homme d’une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Son attachement à l’équipe de France était fort et sincère. J’adresse une pensée amicale et émue à sa famille, ses proches et tous nos grands anciens aujourd’hui dans la peine », a indiqué le sélectionneur à la FFF.

À lire

Just Fontaine est décédé