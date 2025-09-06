La Fédération Française de Football se défend face à la blessure d’Ousmane Dembélé

C’est l’affaire qui va empoisonner la fin de ce rassemblement de l’équipe de France : la blessure d’Ousmane Dembélé. Entré à la pause d’Ukraine-France hier (victoire des Bleus 2-0) pour remplacer Désiré Doué, touché au mollet lui, le Parisien s’est blessé encore plus gravement que son coéquipier. Sur une course anodine en apparence, l’attaquant a stoppé net son effort pour se tenir l’arrière de la cuisse droite, et a dû sortir à son tour après une grosse demi-heure passée sur le terrain. On ne devrait plus le revoir avant quelques semaines.

Dès lors, la polémique a enflé. Le staff médical de l’équipe de France et Didier Deschamps se sont-il montrés trop légers face à la santé du joueur ? Ce dernier avait ressenti une gêne aux ischios de l’autre cuisse, la gauche, à Toulouse le week-end dernier avec le PSG. Il n’avait d’ailleurs pas terminé le match. Pour son club, il apparaît évident que l’équipe de France a commis une faute en le faisant jouer. Les médecins parisiens avaient averti leurs homologues des Bleus quant au physique fragile, en ce moment, de Dembélé.

Dembélé suivant un programme adapté

Le sélectionneur s’en est tout de suite défendu hier en conférence de presse. «Oui, j’étais sûr (de pouvoir le faire jouer), autrement je ne le fais pas entrer. En plus, c’est l’autre cuisse. Il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement pour lui, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur. J’ai fait par rapport à ce qu’il pensait et d’un point de vue médical, il n’y avait pas de problème.» Deschamps s’en réfère au staff médical dirigé par Franck Le Gall, le médecin des Bleus. Ce dernier a d’ailleurs précisé ces derniers jours que le joueur suivait un programme adapté, en raison de la gêne ressentie à Toulouse.

Face à cette information, l’entrée de Dembélé a paru étonnante. Il n’était visiblement pas à 100%, et d’autres joueurs pouvaient entrer à sa place comme Marcus Thuram ou Maghnes Akliouche. La FFF se défend d’avoir joué avec la santé du candidat au Ballon d’Or et rappelle sur RMC qu’un joueur appelé en sélection est obligé d’y aller. L’instance s’appuie sur les textes de la FIFA, notamment l’alinéa 1.1 de l’Annexe 1 du règlement affirmant qu’«un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question».

La FFF s’en réfère aux textes de la FIFA

Bien sûr, certains éléments peuvent empêcher un joueur de rejoindre sa sélection, comme un avis médical ou un motif exceptionnel, mais c’est encore une fois la fédération qui revient le dernier mot. «Un joueur ne pouvant satisfaire à une convocation de l’association qu’il est autorisé à représenter, sur la base de sa nationalité, en raison d’une blessure ou d’une maladie doit, à la demande de cette association, se soumettre à un examen médical auprès d’un médecin que celle-ci aura choisi.» En attendant, le PSG ne décolère pas d’autant que Doué est également diminué, alors que se profile la Ligue des Champions.