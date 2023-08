BL : Leipzig corrige Stuttgart grâce à Openda et Simons

Après sa défaite lors de la première journée de Bundesliga le week-end dernier face au Bayer Leverkusen (3-2), le RB Leipzig devait absolument se relancer face à Stuttgart. Et avec son armada offensive composée de Simons, Openda ou encore Olmo, la formation allemande n’a fait qu’une bouchée de son adversaire du soir. Et tout ça en une mi-temps. Car à la pause, Stuttgart menait 1-0 grâce à un but de Guirassy.

Mais au retour des vestiaires, le RBL s’est réveillé et les stars ont brillé. Henrichs a égalisé, Olmo a donné l’avantage aux siens sur un service de Simons. Dans la foulée, Openda a trouvé le chemin des filets avant que Kampl puis Xavi Simons ne trouvent aussi le chemin des filets. Leipzig se relève avec une très grosse victoire.