Le PSG fait plus que jamais sauter la banque !

Plus que jamais leader du championnat après deux journées et deux cartons face à Clermont (0-4), puis contre Montpellier (5-2), le PSG va poursuivre sa saison avec un premier choc et non des moindres puisqu'il s'agit d'un déplacement périlleux à Lille face aux Dogues de Paulo Fonseca ce dimanche soir à 20h45.

La suite après cette publicité

Il s'agit clairement d'un premier test grandeur nature pour Christophe Galtier et ses hommes face à une formation qui a pulvérisé l'AJA pour sa première au stade Pierre Mauroy. Avec deux équipes joueuses et qui pourront compter sur leurs principales forces de frappe offensives, la rencontre s'annonce déjà spectaculaire et surtout riche en buts. Alors pour bondir sur le premier gros match de la saison en Ligue 1 entre le LOSC et le PSG, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous offre jusqu’à 200€ de bonus et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.

Parmi les différents paris proposés par FDJ, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

plus de 3,5 buts inscrits à LOSC-PSG (cote à 2,15)

En 4 matches, les deux formations ont marqué 15 buts dont 10, rien que pour le PSG. Alors forcément, il va y avoir du spectacle au Stade Pierre Mauroy entre le LOSC et le PSG. La bande à Paulo Fonseca qui en a mis 4 à l'AJA pour la première journée, va sans doute tenter quelque chose contre Paris. Mais le PSG, qui pourra compter sur son trio magique (Neymar-Mbappé-Messi), devrait bénéficier de la possible prise de risque lilloise pour trouver des espaces et régaler comme face à Clermont et contre Montpellier. On devrait donc voir des buts ce dimanche soir, un peu comme la saison passée ou le PSG était venu gagner 5-1 au LOSC.

Mbappe+Neymar marquent + 2,5 buts : (cote à 6,25)

C'est simple, depuis le début de la saison, Neymar marche sur l'eau avec 5 buts inscrits en 3 matches officiels. De son côté, Kylian Mbappé a marqué pour son premier match. Mais les deux hommes ont affiché leur désaccord pour tirer un penalty ce qui n'a pas manqué de faire la une des médias cette semaine. Les deux hommes auront beaucoup à se faire pardonner et devront montrer qu'ils sont capables d'oublier leurs rancœurs pour faire mal aux défenses adverses. Pas une bonne nouvelle pour la défense du LOSC qui risque de prendre chère face aux attaques de ce terrible duo.

le PSG l'emporte 1-3 face au LOSC : (cote à 10,50)

Déjà impressionnante en 3 matches officiels, la formation de Christophe Galtier ne devrait pas trembler face à une équipe lilloise qui a du talent, mais qui paraît trop fragile défensivement (2 buts encaissés en 2 matches) pour tenir face à l'armada offensive parisienne qui a déjà scoré à 10 reprises en 2 matches. Dans ce match débridé, on devrait assister à une nette victoire parisienne 3-1 avec tout de même un but lillois, très impressionnant offensivement lors de son premier match à Pierre Mauroy face à l'AJ Auxerre.

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Parions Sport en Ligne pour Foot Mercato : jusqu'à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match LOSC-PSG.

(*cotes soumises à variations)