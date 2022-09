PSG : le vestiaire n'est pas content du mercato

Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Fabian Ruiz et dernièrement Carlos Soler. Ils sont six à avoir rejoint les rangs du Paris Saint-Germain cet été. Seulement voilà, le mercato parisien ne s'est pas déroulé comme prévu et l'arrivée d'un nouveau défenseur central - pour instaurer une concurrence dans la défense à trois - a échoué. Milan Skriniar, longtemps cité à Paris, est finalement resté à l'Inter. «Il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts et on savait que, pour acheter, il fallait vendre», a d'ailleurs justifié Christophe Galtier, en conférence de presse ce vendredi.

Un été agité et pas complètement réussi puisque le PSG devait vendre pour 150 millions d’euros, selon les informations du Parisien. La faute à des départs en prêts négociés par Antero Henrique qui n'auraient pas totalement convaincu le tandem Galtier-Campos, mais aussi certains cadres de l'effectif. Toujours selon le média francilien, certains cadres du vestiaire n'auraient pas compris la gestion de la direction parisienne sur certains dossiers de ce mercato. Robert Lewandowski, Bernardo Silva ou encore Aurélien Tchouaméni n'ont pas souhaité poursuivre leur carrière à Paris.