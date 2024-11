La véritable cause de la mort de l’international grec George Baldock révélée

Il y a un mois, l’international grec George Baldock était retrouvé mort à son domicile à Athènes. Joueur du Panathinaikos, le défenseur de 31 ans avait été retrouvé dans sa piscine, sans vie. La presse grecque révélait dans la foulée qu’il avait été retrouvé avec une bouteille de vodka à moitié vide à côté de lui et qu’une enquête avait été ouverte depuis.

Ce mercredi, The Sun explique qu’un rapport des résultats de toxicologie et d’histologie est en cours, mais qu’il ne devrait pas être dévoilé avant janvier 2025. De son côté, le docteur Grigoris Leon qui travaille au sein de Société grecque de médecine légale, a ainsi révélé que la mort de l’ancien joueur de Premier League était plutôt lié à des soucis cardiaques. « Il est désormais fort probable que la cause de son décès soit d’ordre pathologique et cardiaque », a-t-il expliqué. La famille sera fixée dans les prochaines semaines.