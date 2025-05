FAR : Amine Zouhzouh se rapproche de Krasnodar

Les suiveurs du foot africain commencent à connaître son nom. Élu meilleur joueur de la saison en Botola la saison dernière avec 13 buts et 10 passes décisives, Amine Zouhzouh a récidivé cette saison avec une année plus que réussie. Auteur de 11 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs des FAR, le milieu de 24 ans, qui devrait remporter une nouvelle fois le trophée de meilleur joueur, est un profil convoité sur le marché des transferts.

Il y a quelques mois, nous vous révélions que le joueur avait pour priorité de rejoindre l’Europe malgré plusieurs offres des pays du Golfe. C’est d’ailleurs toujours le cas. Selon nos informations, Zouhzouh est désormais proche de rejoindre la Russie et le club de Krasnodar, champion de Russie cette année. Suivi de près par Nantes et Lens, le milieu offensif droitier pourrait bien passer un cap important dans sa jeune carrière avant, pourquoi pas, d’aller plus haut.