JO 2024 : l’Irak surprend l’Ukraine, le Japon étrille le Paraguay

Ces Jeux Olympiques commencent bien mal pour l’Ukraine. Opposés à l’Irak pour leur premier match dans ce groupe B, le même que la fameuse opposition entre l’Argentine et le Maroc (1-2), les Ukrainiens ont chuté 2-1. Tout avait bien commencé pourtant avec l’ouverture du score de Rubchynskyi (53e) mais Hussein sur penalty (57e) et Jasim Elaibi (75e) ont inversé la tendance.

Les Irakiens sont donc co-leaders de leur groupe avec les Marocains. Dans l’autre rencontre de 19h, direction la poule D où le Japon a écrasé le Paraguay 5-0. Les doublés de Mito (18e, 63e) et de Fujio (81e, 87e) ont fait la différence, comme le but de Yamamoto (69e). En attendant l’autre match de groupe entre le Mali et Israël, les Japonais prennent la tête.