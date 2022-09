Monaco-OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un choc pour clôturer la 7eme journée de Ligue 1. Voici le programme de ce dimanche où l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco à 21 heures. Une rencontre très importante pour la formation emmenée par Peter Bosz qui reste sur un revers face à Lorient (1-3) et qui aura à cœur de vite se rassurer pour ne pas tomber dans une crise et pour continuer à accrocher le wagon de tête. Mais cela ne sera pas simple du tout face à une équipe monégasque revancharde.

Le club de la principauté ne réalise pas son meilleur début de saison (2 victoires, 2 nuls, 2 défaites), loin de là. Mais depuis quelques matches, les hommes de Philippe Clément semble aller mieux aussi bien défensivement qu'offensivement. Et ils accueilleront leur adversaire avec le plein de confiance après avoir arraché une belle victoire à l'extérieur face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa (1-0). Si le technicien belge avait aligné l'équipe type lors de ce match, il ne devrait d'ailleurs pas pour autant faire tourner face à l'OL.

Du classique pour l'OL

Monaco devrait se présenter dans son traditionnel 3-4-3 ce dimanche soir. Alexander Nubel gardera la cage. Il sera épaulé des trois centraux : Benoît Badiashile, Maripan et Axel Disasi. La doublette du milieu de terrain ne devrait pas changer. Youssouf Fofana devrait débuter au côté de Mohamed Camara. Au niveau des pistons, titulaire en Ligue Europa, Vanderson devrait laisser sa place à Ruben Aguilar sur le couloir droit. À gauche, c'est Caio Henrique qui tiendra sa place. Enfin devant, Philippe Clément devrait faire confiance à Ben Yedder, comme ce jeudi. L'international français par le Russe Golovine et le Sénégalais Krépin Diatta.

De son côté, l'OL devrait aligner son 4-3-3 et Peter Bosz ne devrait pas chambouler son onze type. Anthony Lopes sera évidemment dans les buts. Pour la défense, on retrouverait Malo Gusto, Thiago Mendes malgré son match décevant en défense face à Lorient, Lukeba et Tagliafico. Dans l'entrejeu, Corentin Tolisso devrait débuter accompagné par Lepenant et Maxence Caqueret. Enfin devant, on devrait voir le trio du début de saison : Toko Ekambi, Lacazette et le Brésilien Tetê.

