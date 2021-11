Argentine - Brésil : les compositions sont tombées

La 14e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 se poursuit en Amérique du Sud avec un choc entre l'Argentine et le Brésil. Voulant se qualifier, l'Albiceleste opte pour un 4-2-3-1 avec Emiliano Martinez dans les cages. Devant lui, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Marcos Acuña prennent place. Rodrigo De Paul et Leandro Paredes assurent le double pivot. Seul en pointe, Lautaro Martinez est soutenu par Angel Di Maria, Lionel Messi et Giovani Lo Celso.

De son côté, le Brésil qui est déjà qualifié s'articule dans un 4-3-3 classique. Alisson Becker officie comme dernier rempart avec Danilo, Marquinhos, Éder Militão et Alex Sandro devant lui. Positionné en sentinelle, Fabinho est accompagné par Fred et Lucas Paqueta. Le trio d'attaque enfin est constitué de Raphinha, Matheus Cunha et Vinicius Junior.

Les compositions :

Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuña - De Paul, Paredes - Di Maria, Messi, Lo Celso - Martinez

Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Militão, Sandro - Fred, Fabinho, Paqueta - Raphinha, Cunha, Vinicius