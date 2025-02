La Champion’s Cup Rekupo est de retour. Après la réussite de l’an passé, esquissée par la présence de 7 000 joueurs et joueuses à travers la France, le tournoi passe un nouveau cap cette année puisqu’il réunira plus de 600 clubs à travers la France. Une nouvelle catégorie fait d’ailleurs son apparition lors de cette 15e édition : les U13 féminines, qui remplaceront les U15, tandis que chez les garçons, statu quo avec la présence des U9 et U11. Pour la première fois depuis sa création, la Champion’s Cup Rekupo sera offerte aux clubs grâce à son partenaire 11teamsports, via son équipementier Nike. Au total, 8 étapes régionales se tiendront à travers la France entre février et avril, dont la première a déjà eu lieu à Saint-Maximin (Var) ces mercredi 12 et jeudi 13 février. Elle a rameuté plus de 4 000 personnes sur deux jours, et livré quelques indices sur l’identité des futurs finalistes. Les U9 de l’AC Berthe (83), les U11 du FC Septèmes (13) ainsi que les U13 féminines d’Aubagne (13) ont en effet validé leur billet pour les grandes finales, alors que la deuxième étape aura désormais lieu à Basse-Goulaine, près de Nantes, les 20 et 21 février.

Comme en 2024, les grandes finales se joueront à l’Allianz Riviera de Nice (27 et 28 mai 2025). Plusieurs clubs pros (OM, PSG, Nice, Rennes, Toulouse, MHSC et Juventus Turin) sont par ailleurs déjà invités pour les finales U11, tandis que d’anciens pros, avec parmi eux Sébastien Piocelle, Fabien Laurenti, Steeve Elana, Joris Marveaux ou encore Martial Robin, encadreront chaque événement. « C’est à la fois un bonheur et une fierté de pouvoir lancer ici à Paris cette 15ème édition de la Champion’s Cup Rekupo, synonyme de son bon développement. Cette compétition a toujours eu la vocation de faire vivre aux enfants une expérience hors du commun. Avec en bonus pour certains de disputer la grande finale dans un stade de Ligue 1, comme leurs modèles. Nous sommes très heureux d’avoir à nouveau la confiance de la ville de Nice pour cette édition 2025 qui accueillera nos finales à l’Allianz Rivera les 27 et 28 mai », explique Jean-Christophe Marquet, fondateur de la compétition. Ce sera aussi peut-être l’occasion de découvrir le nouveau Mohamed Simakan, Wesley Fofana, ou Axel Tape, tous passés par la Champion’s Cup Rekupo.